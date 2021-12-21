الحكومة الاتحادية تعدل إجراءات التصدي لفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الثلاثاء. تعميماً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية. عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة “كوفيد -19” على مستوى الحكومة الاتحادية.

ويأتي التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات. بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر. لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة. بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022.

وأهابت الهيئة بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021. بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح معتمد في الدولة. والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة. بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً. وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، وفق صحية “البيان”.

أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية. شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر. على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام.

وفيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاماً، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر. فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

أما الموظفين أو المراجعين غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية. وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن. نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

ودعت الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية للاستفادة من خدمة فحص “كوفيد -19” المجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. من خلال تطبيق شفاء، أو الرابط الإلكتروني لخدمة فحص كوفيد – 19 المجانية.