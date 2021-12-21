الإعلان عن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي البحريني “ضوء 1”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين. تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك “ضوء 1”. خلال الإحاطة الإعلامية الافتراضية التي أقيمت منذ قليل.

ويعد “ضوء 1” ثمرة التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين. وجامعة خليفة بأبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي. وهو من الأقمار الاصطناعية النانو مترية.

ومن المتوقع أن ينطلق القمر الصناعي إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم. ليتوج جهود التعاون في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وسيجري إطلاق “ضوء 1” على متن رحلة SpaceX CRS-24. وسيحمله الصاروخ “فالكون 9″، بعد أن خضع لعدد من الاختبارات لمحاكاة البيئة الفضائية. مثل اختباري الحرارة والاهتزاز، إضافة إلى اختبارات الاتصال ومراجعة إجراءات سلامة القمر الاصطناعي.

وسيصل إلى محطة الفضاء الدولية. ولاحقاً سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

وتم تصميم وبناء القمر الصناعي “ضوء 1” بأيد وكفاءات بحرينية وإماراتية من مختلف التخصصات الهندسية. وعمل الفريق المشترك على إنجاز المشروع في مختبرات الفضاء بدولة الإمارات.

ويتكون الفريق الذي عمل على إنجاز تصميم وبناء “ضوء 1” من 23 طالباً جامعياً. من بينهم 9 طلاب بحرينيين، و14 طالباً إماراتياً، من جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتم استلهام اسم القمر الصناعي من عنوان كتاب “الضوء الأول”. وهو من تأليف الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، ملك مملكة البحرين. ويحكي الكتاب جوانب مهمة من تاريخ المملكة.