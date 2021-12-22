أول يناير عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم السبت الموافق 1 يناير 2022 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي .بمناسبة رأس السنة الميلادية. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022 .وذلك بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي في دبي الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022.

وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .قيادة وحكومة وشعبا ودول العالم كافة بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.