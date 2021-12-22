القيادة تُعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب “وام”، بعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.