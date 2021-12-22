أدنوك وطاقة تعلنان عن مشروع استراتيجي بتكلفة 13.22 مليار درهم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”. وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”. اليوم، عن تطوير مشروع استراتيجي بتكلفة 13.22 مليار درهم. يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول “أدنوك” البحرية.

وسيشهد المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تطوير وتشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر. لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة “طاقة”.

وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. ويملكها بشكل مشترك كل من “أدنوك وطاقة”. بحصة بنسبة 30% لكل منهما. وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية. وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” بحصة 40%.

وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع “أدنوك وطاقة”. على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد 35 عاماً من التشغيل، وفق “وام”.

ويخضع المشروع لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وسيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بأكثر من 30%. عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما سيؤدي هذا المشروع المشترك إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية نظام إمداد الطاقة. بالإضافة إلى إمكانية خفض تكاليف الطاقة الكهربائية.

وستبلغ الطاقة الإجمالية المركّبة لنظام نقل الكهرباء 3,2 جيجاواط. وسيتضمن وصلتي نقل تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار المباشر عالي الجهد. مربوطة جميعها بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”. والتي تديرها شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” التابعة لـ”طاقة”.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في عام 2022. على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.