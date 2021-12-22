خلال أسبوعين.. شرطة رأس الخيمة تضبط 67 موقعاً لترويج المخدرات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. في ضبط تشكيل عصابي يضم عدداً من الأفراد من الجنسية الآسيوية. تتراوح أعمارهم بين 23 و 30 عاماً. اتخذوا نحو 67 موقعاً مقراً للاتجار بالمخدرات والترويج لها بين فئات المجتمع.

وأوضح العقيد “إبراهيم جاسم الطنيجي” مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة. أنه وبعد تلقيهم معلومات مؤكدة عن وجود تشكيل عصابي يروج للمخدرات. باشرت الإدارة عملها عبر فريق مختص تم تشكيله لمتابعة مجريات القضية بكل مهنية وذكاء وسرعة. لمواقع المتهمين والتعرف على أساليب تحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم التي تتبدل وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم.

وأضاف، وفق صحيفة “البيان”، أنه “تم تكثيف الجهود للنيل من تجار السموم. والتوصل إليهم متلبسين. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للإطاحة بهم. وتم ضبط أنواع من المخدرات كانت بحوزتهم متعددة الأوزان والأحجام”.