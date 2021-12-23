الإمارات تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ماليزيا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات. التي اجتاحت ماليزيا نتيجة الأمطار الغزيرة. وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى.

وتأتي المساعدات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومتابعة سمو الشيخ “حمدان بن زايد آل نهيان” ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويغادر خلال الأيام المقبلة وفد من هيئة الهلال الأحمر إلى ماليزيا. لتفقد أحوال المتضررين من الفيضانات وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في ماليزيا، تسببت في فيضانات. نتج عنها تشريد قرابة 63 ألف شخص وأضرت بالبنية التحتية والمرافق العامة. حيث تأثرت بهذه الفيضانات 33 محافظة في 8 ولايات.