الإمارات تسجل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 398,972 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وكشفت الوزارة عن 665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 745,555 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,154 حالة. بينما تم تسجيل شفاء 294 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,277 حالة.