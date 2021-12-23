ارتفاع حركة الركاب عبر مطار أبوظبي خلال موسم العطلات 400%

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مطار أبوظبي الدولي، اليوم الخميس، عن تزايد حركة الركاب خلال الموسم الحالي للعطلات. بحوالي 400% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020.

وأشار المطار إلى أن الزيادة ترجع إلى ازدياد طلب الركاب على السفر. وعدد الرحلات وتوسع شبكة المطار، وفق “وام”.

وتتوقع مطارات أبوظبي أن تبلغ حركة ركاب في الفترة من 22 ديسمبر إلى 2 يناير، 32000 مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي. وتشغيل 102 رحلة يومياً. أي ما يوازي حوالي أربعة أضعاف حركة الركاب. وضعف عدد الرحلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.