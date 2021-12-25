دبي ضمن أبرز الوجهات الساحرة في العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وضعت مجلة “فوربس” الأمريكية الشهيرة، دبي. ضمن 6 وجهات ساحرة على مستوى العالم جديرة بالزيارة خلال العام المقبل.

وتعد دبي، بحسب تقرير نشرته المجلة أمس. من أجدر الأماكن بالزيارة في 2022، بحكم ما تتمتع به من معالم ووجهات سياحية وترفيهية رائعة بالغة الفخامة. اقترنت أسماؤها بدبي وجعلت منها مرادفاً للسياحة الفاخرة. ومنها “دبي مول”، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة. “برج خليفة”، أطول مبنى في العالم. وفنادق فخمة مثل “برج العرب وأتلانتس النخلة”.

ووصف التقرير دبي بأنها “مدينة ليست كأي مدينة أخرى رآها المرء في حياته. دبي أضافت حديثاً معالم جديدة إلى محفظة وجهاتها الجاذبة للزوار. ومنها برواز دبي، وعين دبي، أعلى وأضخم عجلة للمشاهدة الترفيهية في العالم”.

وأشار التقرير إلى فعالية عالمية مهمة وجديرة بالزيارة تنظمها دبي حالياً. وستستمر على مدار الأشهر الثلاثة من العام المقبل، وهو “إكسبو 2020 دبي”. والذي وصفه التقرير بأنه بمثابة أعجوبة معمارية. توفر لمرتاديها تجارب مبتكرة داخل أجنحة 192 دولة مشاركة في الحدث العالمي.

وأضافت “فوربس” أن الأماكن الساحرة الخمسة الأخرى تتضمن 3 مدن أمريكية. وهي شيكاغو، جاكسون بولاية ويومينغ، وماوي بولاية هاواي. وتضمنت الوجهات أيضاً العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، ودولة بليز المطلة على البحر الكاريبي.