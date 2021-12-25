طقس الإمارات المتوقع خلال الأيام المقبلة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات يوم السبت القادم. رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية. وصحواً إلى غائم جزئياً.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر. سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أما الأحد، فيكون الطقس رطباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً. يصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً. وتكون قوية أحياناً على البحر بعد الظهر. سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س. والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً. مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية. يرافقها انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر. سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي. وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر مع السحب. سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ونشطة أحياناً على البحر ومع السحب، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.