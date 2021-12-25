الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن خيارين لدوام طلبة رياض الأطفال

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال “دليل تحديد ساعات اليوم الدراسي” للطلبة في رياض الأطفال. عن خيارين لنظام الدوام اليومي.

ويتضمن الخياران نظام الحصص التي تكون مدة كل حصة 45 دقيقة. فيما يستند الخيار الثاني إلى نظام الساعات. مع ضرورة عدم التغيير على عدد ساعات الدراسة الأسبوعية المحددة بـ 26 ساعة لهذه المرحلة. نظراً لارتباطها بالمناهج والمخرجات التعليمية للطلبة.

وبدأت المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات. بإعادة جدولة الأيام الدراسية والحصص التعليمية داخل الفصول. منذ أعلنت دولة الإمارات عن قرارها بتعديل أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام ونصف تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. يتضمن ذلك نصف نهار عمل يوم الجمعة، فيما تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2022.