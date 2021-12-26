اختصار خطوات إنجاز خدمات مرتبطة بالعمالة المساعدة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير خدمات إلغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد. وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل. من خلال اختصار خطوات إنجاز هذه الخدمات.

ونقلت “وام” عن “خليل خوري”، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة. تأكيده على حرص الوزارة على تقديم خدمات العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها. بما يتناسب مع تطلعات أصحاب العمل ويحقق سعادتهم.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الثلاث المشار إليها يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفذها الوزارة. لتطوير جميع خدمات العمالة المساعدة البالغ مجموعها 18 خدمة.

ويمكن لصاحب العمل إنجاز أي من خدمات إلغاء أو تجديد تصريح إقامة العامل المساعد. أو تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل من خلال التطبيق الذكي للوزارة. دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر واسم المستخدم.

ويتعين على صاحب العمل إدخال رقم بطاقة هويته وتاريخ ميلاده. وكذلك إدخال رمز التحقق في الصورة الظاهرة أمامه في التطبيق. حيث سيتم إرسال رسالة نصية له برمز التحقق OTP على رقم هاتفه المتحرك. المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتوجب على صاحب العمل إدخال رمز التحقق المرسل إليه واختيار العامل المطلوب إجراء الخدمة على ملفه. وكذلك إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم. حيث سيتم إرسال الطلب مباشرة إلى الهيئة للمعالجة وإرسال بريد إلكتروني لصاحب العمل. بإيصال الدفع ونسخة من العقد الموثق /في حالة خدمة تجديد تصريح الإقامة لعامل مساعد.