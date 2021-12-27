صحة أبوظبي تحصد جائزتين مرموقتين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت دائرة الصحة أبوظبي على جائزتين مرموقتين. ضمن جائزة التميز الدولية لمحتوى الحكومة الرقمية 2021. التي أطلقتها “مؤسسة التميز الدولية”، وذلك ضمن فئتي “محتوى المواقع الإلكترونية ومحتوى التواصل الاجتماعي”.

ويأتي ذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الدائرة لتوفير محتوى رقمي متناغم وسلس باللغتين العربية والإنجليزية. وفق صحيفة “البيان”.

وأكدت دائرة الصحة أبوظبي على مواصلتها تبني الابتكارات المتقدمة. ومواكبة أحدث التقنيات المتطورة القادرة على تعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين. والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.