“طرق دبي” تُحدد ساعات العمل الرسمي الجديدة في مكاتبها

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ساعات العمل الرسمي الجديدة في مكاتبها وفي مراكز تقديم خدماتها المختلفة، بدءاً من يوم الإثنين الموافق لـ 3 يناير 2022.

وبحسب موقع “البيان”، ستكون ساعات العمل في المكاتب الرئيسة لهيئة الطرق و المواصلات. من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع. وستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، على أن تكون ساعات الدوام اليومي من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر. عدا يوم الجمعة، الذي سيكون الدوام الرسمي فيه من 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وستكون ساعات عمل مراكز مزوّدي الخدمة “الفحص الفني”، من الأحد إلى الخميس، بدوام كامل. كما هو معمول به حالياً، وسيكون يوم السبت عطلة رسمية لهذه المراكز. وسيكون العمل في يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً.

وستكون ساعات عمل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، من الاثنين إلى الخميس، بدوام كامل. كما هو معمول به حالياً. من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 7:30 مساء، وسيكون يوما السبت والأحد. عطلة رسمية أسبوعية لهذه المراكز. وأما ساعات العمل لمراكز إسعاد المتعاملين في يوم الجمعة. فستكون من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الـ 12:00 ظهراً.

وستكون ساعات تشغيل مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر، من الاثنين إلى الخميس. من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:15 صباح اليوم التالي. وستكون ساعات التشغيل المترو من الجمعة إلى السبت. من الساعة 5:00 صباحاً إلى 2:15 صباح اليوم التالي. وسيكون التشغيل يوم الأحد، من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:15 صباح اليوم التالي.

وأما ساعات تشغيل ترام دبي، فستكون من الاثنين إلى السبت. من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وساعات تشغيله يوم الأحد، من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وفي ما يخصّ المواقف العامة، سيتم العمل بالنظام الحالي، حتى إشعار آخر. حيث ستكون المواقف العامة مجاناً، أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وأما بالنسبة للجسر العائم، فستكون أوقات الإغلاق الجديدة، من الساعة 10 من مساء يوم السبت. إلى 6:00 من صباح يوم الاثنين. لتوفير الوقت المناسب للنشاطات الملاحية والقوارب السياحية. وأعمال صيانة الجسر، بدءاً من تاريخ 2 فبراير 2022.