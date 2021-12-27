عدد زوار إكسبو 2020 يتخطى 8 ملايين حتى الآن

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجل “إكسبو2020 دبي” 8,067,012 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وحقق المعرض في أسبوعه الأخير أكثر من 899 ألف زيارة. وسط إجراءات احترازية مشدّدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وفق “البيان”.

كما وصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ”إكسبو2020 دبي” 37 مليون للفترة نفسها.

ويضع إكسبو 2020 دبي تدابير سلامة صارمة لمكافحة الجائحة. بهدف حماية الزوار والعاملين والمشاركين في الموقع. وتشمل هذه التدابير إلزامية ارتداء الكمامة في المساحات الداخلية والخارجية على حد سواء.