شرطة دبي: خلل كهربائي سبب حريق 60 مركبة سبتمبر الماضي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف النقيب مهندس “محمد سعيد بن عابد”، رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي. أن التقرير النهائي الخاص باحتراق 60 مركبة في 10 معارض بمنطقة رأس الخور في دبي. أثبت أن السبب وراء الحريق كان خللاً كهربائياً في إحدى المركبات المتوقفة داخل أحد المعارض. والذي اندلع في 5:28 فجر الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الماضي، وتمت السيطرة عليه خلال 38 دقيقة فقط من قبل فرق الدفاع المدني في دبي.

وأكد النقيب “بن عابد”، وفق “البيان”. أن عدم وجود مسافات كافية بين المركبات. فاقم المشكلة وتسبب في تضرر هذا العدد الكبير.

وأفاد بأنه عند ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة ودفاع مدني دبي. في حوالي الساعة 5:28 من صباح يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة راس الخور. انتقلت فرق الدفاع المدني بسرعة إلى الموقع، من مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا كمستجيب أول وجهة اختصاص. لكن تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق. وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية. وتمت عملية نقل المركبات القريبة من موقع الحريق لمنع وقوع مزيد من الأضرار”.

ولفت “بن عابد” إلى أنه “بعد حوالي نصف ساعة من عمليات المكافحة، كانت هناك حاجة إلى دعم إضافي. فتم تحريك مركزي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة. واستمرت جهود المكافحة نحو 38 دقيقة من لحظة الوصول إلى أن أعلن قائد الفريق أن الحادث تحت السيطرة. من دون وقوع أي إصابات أو وفيات”.