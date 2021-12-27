سوق أبوظبي العالمي يعتمد نظام العمل الأسبوعي الجديد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تطبيق نظام العمل الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة. اعتباراً من الأول من يناير 2022. واعتماد يومي السبت والأحد عطلة نهاية أسبوع.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إيجاد فرص نمو جديدة، وتسريع وتيرة التعاون عبر الحدود. ودعم الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والقطاعات ضمن مناطق زمنية مختلفة. وساعات عمل عبر كافة أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

ويضم سوق أبوظبي العالمي أكثر من 3700 كيان مسجل. ويحظى باهتمام كبير من الشركات ورواد الأعمال. كونه يعد واحداً من أكثر مراكز الاستثمار العالمية جاذبية وتنافسية. وأحد أهم المنصات لانطلاقة الشركات الناشة في مجال التكنولوجيا المالية.