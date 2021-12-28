في أبو ظبي.. توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين أجانب

بسام محمد - متابعة – لجين اسماعيل :

شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين. توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية. وذلك وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وأكد سعادة المستشار “يوسف سعيد العبري” وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي. يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية.

في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين. والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات.

وأشار إلى أن دائرة القضاء تعمل تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية. والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً .وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة.

هذا و عبر الزوجان عن جزيل الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي. مع تقديرهما للجهود المبذولة سواء في عملية التنظيم وسهولة تقديم الطلب. وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة.