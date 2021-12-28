إعفاء الإماراتيين من تأشيرة دخول طاجيكستان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات. حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية. السفر إلى جمهورية طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة. وذلك ابتداءً من 1 يناير 2022.

ووفق “وام”، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات في الوقت الراهن. بدخول الأراضي الطاجكستانية، بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة ” كوفيد – 19″.

وأكد سعادة “خالد عبدالله حميد بالهول”، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أن “قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين. والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية”.