شرطة أبوظبي تعتمد خطة لتأمين احتفالات رأس السنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت شرطة أبوظبي عن خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2022. في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي الخطة لضمان انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية. والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد19.

وأوضح اللواء “أحمد سيف بن زيتون المهيري”، مدير قطاع العمليات المركزية. أن “شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية. وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية ضماناً لأمن وسلامة الجمهور”.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية. باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وحثت مستخدمي الطرق الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة. واستخدام حزام الأمان للسائقين والركاب وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وحذرت، وفق “البيان”، من الممارسات غير الحضارية. مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج. وطالبت بالالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة. وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة المشرفة عن الدولة.

وذكر العميد “ناصر سليمان المسكري” مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية. أن “شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات”. داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية. عبر الاتصال على خط الطوارئ 999 على مدار الساعة.