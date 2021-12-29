غرامة مالية كبيرة لكل من لا يلتزم بالكمامة في احتفالات رأس السنة

بسام محمد - متابعة – علي معلا

انفاذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة منصور بن محمد الإجراءات الوقائية لاحتفالات رأس السنة.

وتتضمن الإجراءات:

– إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتباعد الاجتماعي.

– الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة.

– غرامة بقيمة 3000 درهم لكل من لا يلتزم بارتداء الكمامة.

– إقامة احتفالات الألعاب النارية في 29 موقعاً في مناطق متفرقة من الإمارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد أن الإجراءات المطبقة تعود لحرص حكومة دبي على صحة جميع المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار.