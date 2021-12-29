محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة الإسبانية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أجرى بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة في مملكة إسبانيا، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب “وام”، بحث سانشيز والشيخ محمد بن زايد علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون. والعمل المشترك والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على البلدين. ويعزز مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. إضافة الى مشاركة إسبانيا في معرض ” إكسبو 2020 دبي “.

كما تحدثا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.