إمارة الشارقة.. إلزام الموظفين والمتعاملين بفحوصات كورونا دورية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

ألزمت إمارة الشارقة جميع الموظفين والمتعاملين بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد pcr خلال 14 يوماً ونتيجته سلبية، كشرط إلزامي لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة.

ويتضمن هذا الشرط بحسب دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة. جميع الموظفين والمتعاملين الحاصلين على جرعتين من أي لقاح والجرعات الداعمة. بحسب موقع “البيان”.

وأوضحت الدائرة أنه بالنسبة لغير المطعمين أو المطعمين الذين لم يحصلوا على الجرعات الداعمة. أو الحاصلين على جرعة واحدة أو الفئات المستثناة من التطعيم. فعليهم إجراء فحص pcr خلال 7 أيام نتيجته سلبية.

وشددت على أنه يمنع الموظف المخالف للبندين السابقين من دخول الدوائر ويعتبر منقطعاً عن العمل. وعليه تقديم أسبابه وفي حالة قبولها تخصم مدة الغياب من رصيده السنوي.