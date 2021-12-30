محمد بن زايد: “موجة كورونا الجديدة فترة وستمضي”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

طمأن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، باستعداد القطاع الطبي في الدولة وإمكاناته في التعامل مع أي تحدٍ مستجد في موجة كورونا الجديدة.

وأشار سموه إلى أن الموجة الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله كما مضت السابقة.

وحث محمد بن زايد، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، على ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية. والوقائية والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة أفراد الأسر والمجتمع.

وقال إن كورونا تأتي على موجات وأن الموجة الحالية أقلها ضرراً بالإنسان لكنها الأكثر والأسرع انتشاراً.

وتابع: “علينا الحذر لأن الإصابات ربما تزيد لكن بإذن الله وبهمة الجميع وتعاونهم سنتجاوزها”.

وأضاف: “يجب عدم التهاون في الالتزام واتباع الوسائل الوقائية والإجراءات الاحترازية. الصادرة عن الجهات الصحية والمعنية.. وإن شاء الله وبعونه ستمضي الموجة مثلما مضت السنتان السابقتان”.