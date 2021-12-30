فرض غرامة بقيمة 600 ألف درهم على شركة صرافة عاملة في الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

صدر بيان صحفي، اليوم الخميس، عن مصرف الإمارات المركزي يقضي بفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.

وجاء هذا القرار عملاً بأحكام المادة رقم /14/ من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018. والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم /25/ لسنة 2020.

وبحسب “وام”، أوضح البيان أن شركة الصرافة استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال. بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون. بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.

ونتيجة لذلك، فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600,000 درهم. على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة. بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.