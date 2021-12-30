” النقل المتكامل” يعلن مواعيد عمله وخدماته خلال عطلة رأس السنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل. عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله. وساعات تطبيق نظام “درب” للتعرفة المرورية. ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات وذلك خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2022.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية. وذلك يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، وفق “وام”.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات “درب ودربي” للهواتف الذكية. وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850. ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022. كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.

وأكد مركز النقل المتكامل ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف. وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية “درب” ستكون مجانية خلال العطلة. وذلك يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022. على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 في ساعات الذروة. وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية. ومن الساعة 5:00 إلى الساعة7:00 في الفترة المسائية.

وأوضح المركز أن خدمات حافلات النقل العام ستعمل حسب الجدول الزمني الموحد طوال أيام الأسبوع. وذلك بحسب التحسينات الأخيرة على شبكة النقل العام.

كما ستستمر خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

ودعا المركز إلى الاطلاع على مواعيد خدمات النقل العام عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae . أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق “دربي” الذكي.

وناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام بعدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة. وضرورة التأكد مسبقاً عبر تطبيق دربي من مواعيد الرحلات بهدف تجنب الانتظار في المحطات.