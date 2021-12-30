دبي.. مواعيد العمل الجديدة في حدائق الإمارة والمواقع الترفيهية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن
أعلنت بلدية دبي عن مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهيّة بالتزامن مع نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارة.
وبحسب “البيان”، ستصبح المواعيد الجديدة في الحدائق الكبرى:
حديقة الصفا، حديقة زعبيل، حديقة الممزر
من الإثنين إلى الخميس، أيام الجمعة والسبت والأحد إضافة إلى أيام العطلات الرسمية الساعة 8.
الساعة 8 صباحاً حتى الـ10 مساء.
أما الحدائق السكنية والمساحات:
من الإثنين إلى الجمعة، الساعة 8 صباحاً حتى الـ11 مساءً.
يومي السبت والأحد الساعة 8 صباحاً حتى الـ 11:30 مساء.
أيام العطلات الرسمية، الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ 12 بعد منتصف الليل.
وستبقى مواعيد التشغيل نفسها في “دبي سفاري بارك”، و”الحديقة القرآنية”، و”برواز دبي”.