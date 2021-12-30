دبي.. مواعيد العمل الجديدة في حدائق الإمارة والمواقع الترفيهية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهيّة بالتزامن مع نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارة.

وبحسب “البيان”، ستصبح المواعيد الجديدة في الحدائق الكبرى:

حديقة الصفا، حديقة زعبيل، حديقة الممزر

من الإثنين إلى الخميس، أيام الجمعة والسبت والأحد إضافة إلى أيام العطلات الرسمية الساعة 8.

الساعة 8 صباحاً حتى الـ10 مساء.

أما الحدائق السكنية والمساحات:

من الإثنين إلى الجمعة، الساعة 8 صباحاً حتى الـ11 مساءً.

يومي السبت والأحد الساعة 8 صباحاً حتى الـ 11:30 مساء.

أيام العطلات الرسمية، الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ 12 بعد منتصف الليل.

وستبقى مواعيد التشغيل نفسها في “دبي سفاري بارك”، و”الحديقة القرآنية”، و”برواز دبي”.