الإمارات تتصدر العالم كأكثر الدول تطعيماً لمدة 276 خلال 2021

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر تطعيما للسكان لمدة 267 يوماً، في عالم 2021 بحسب تصنيف الموقع العالمي our world in data.

وبحسب “البيان”، احتلت الامارات صدارة قائمة الدول الأكثر تطعيماً منذ الأول من يناير 2021. وحتى 21 من نفس الشهر بواقع تغطية بالتطعيمات بلغت 8.4% من السكان (2.5% بالجرعتين و5.9 بجرعة واحدة).

كما وعادت الإمارات إلى الصادرة في 1 فبراير 2021 بتغطية إجمالية للتطعيمات بلغت 35%. (22% بالجرعتين و13 بجرعة واحدة) وذلك حتى 12 مارس.

ومن ثم احتلت الإمارات مجدداً الترتيب الأول خلال الفترة من 23 مارس وحتى 3 مايو 2021. بتغطية إجمالية بلغت 51% من السكان (38.4% بالجرعتين و12.5 بجرعة واحدة).

وعادت الامارات مجدداً في 5 يونيو 2021 إلى الصدارة مرة أخرى وحتى 20 يوليو. بتغطية إجمالية بلغت 77% (67.7% بالجرعتين و9.2% بجرعة واحدة).

وفي 25 أغسطس وحتى يوم أمس 29 ديسمبر 2021 تصدرت الإمارات المركز الأول بتغطية إجمالية. بلغت 99%، وتتربع على المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لمدة 276 يوما خلال عام 2021.