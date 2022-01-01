رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في غينيس ليلة رأس السنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أبهرت إمارة رأس الخيمة مئات الآلاف من الزوار من شتى أرجاء العالم. ومنحتهم تجربة استثنائية بكل المقاييس للاحتفال برأس السنة الجديدة. مع مشاهدة عروض غير مسبوقة للألعاب النارية التي حققت لقبين من غينيس للأرقام القياسية.

وانطلقت الألعاب النارية لتحلق فوق مياه الخليج العربي في مشهد مهيب أسر أبصار العالم. وتضمن هذا العرض المتميز تشكيلات مبتكرة قدمتها طائرات من دون طيار. على مسافة أكثر من 4.7 كيلومتر، وفق “وام”.

واستمر العرض لمدة 12 دقيقة، وتألف من ست مراحل. يحمل كل منها طابعه الخاص، وذلك على وقع أنغام جوقة موسيقية. ليجسد مشاعر البهجة الخالصة بعودة الاحتفالات الجماعية التي افتقدها العالم بسبب الجائحة.

وتم إجراء عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد في رأس الخيمة على ست مراحل متتالية. حيث بدأت بالعد التنازلي التقليدي قبيل حلول منتصف الليل وانطلاق العروض الأخاذة. وبدأ العام الجديد بإطلاق برج ضوئي مذهل بارتفاع أكثر من كيلو متر واحد، أعلى من أي مبنى في العالم.

وتبع ذلك عبارة Happy New Year كتبتها في السماء طائرات بدون طيار مخصصة للألعاب النارية. لتتألق الساحة بألوان متعددة. وضمنت هذه العروض لإمارة رأس الخيمة تسجيل رقمين قياسيين عالميين في غينيس للأرقام القياسية.

وقدمت المرحلة التالية تحية إلى دولة الإمارات على وقع أنغام جوقة موسيقية. وذلك عبر عرض يحتفي بإنجازات الدولة وشعبها. وتحولت الألعاب النارية المصممة بأناقة فائقة إلى المرحلة التالية لتشكل مئات من الطائرات من دون طيار شعار اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلا ذلك عرض آخر عبّر عن طموحات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتألفت نهاية العرض من شقين، أحدهما عرض متعدد الألوان للأضواء. والآخر قدم مساحة هائلة من اللون الأبيض أضاءت أفق إمارة رأس الخيمة برسالة الأمل والطموح.

وسجلت إمارة رأس الخيمة الرقم القياسي العالمي الأول عن فئة “أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار”. عبر تشكيل برج من الألعاب النارية بارتفاع 1055.8 متر. متجاوزاً بذلك طول أي ناطحة سحاب في العالم. وباستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات الدرون.

وكان الرقم القياسي الثاني عن فئة “أكبر عدد من طائرات الدرون المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد”. حيث أطلقت 452 طائرة من الدرون الألعاب النارية في ذات الوقت لإنشاء تشكيل بصري لعبارة Happy New Year في سماء الإمارة.