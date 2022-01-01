مهرجان الشيخ زايد يحطم 3 أرقام قياسية في كتاب غينيس

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجل مهرجان الشيخ زايد ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام الجديد 2022 بأضخم عرض للألعاب النارية.

وأضاء الاحتفال، وفق “وام”، سماء منطقة الوثبة لمدة 40 دقيقة متواصلة. بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

وشهد مهرجان الشيخ زايد ضمن احتفالاته بالعام الجديد فعاليات واستعراضات استثنائية. وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الألعاب النارية من حيث الكمية والوقت والشكل. والذي منح زواره تجربة استثنائية مع دخول العام الجديد.

وقدم المهرجان عرض الدرون الضخم الذي طاف سماء الوثبة بعنوان “WELCOME 2022” باستخدام 2022 طائرة درون. والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم. كما قدم لزواره حفلاً غنائياً على مسرح المهرجان أحياه “صوت الإمارات” الفنان “عيضة المنهالي”. الذي قدم للجمهور مجموعة من أشهر أغانيه.

وشملت الاحتفالات فعاليات مميزة للأطفال تنوعت ما بين مسرحيات وعروض للسيرك. أقيمت على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية ومنتجع الفرسان الرياضي. وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

ويحرص مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته، على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات. وإظهار ثراء تقاليدها وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس. قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح والزائرين.