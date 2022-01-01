قادة الإمارات يهنئون رئيس المجلس السيادي في السودان بيوم الاستقلال

بسام محمد - بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”. رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”.

وبعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور “عبدالله حمدوك” رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.