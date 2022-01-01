مصادرة 1048 قطعة مجوهرات مقلدة في رأس الخيمة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، 1048 قطعة مجوهرات وإكسسوارات مقلدة لعلامة تجارية عالمية.

وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 1,380,020 درهم. بينما بلغت القيمة التقديرية للبضائع الأصلية ما يفوق المليار وسبعمائة ألف درهم. بحسب ما كشفه الوكيل القانوني للعلامات التجارية.

وأوضح “فيصل عليون” مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة. أن “الحملة الجديدة على منشآت الذهب والمجوهرات ومحلات الإكسسوارات في الإمارة. ضمن جهود التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة للحد من التعدي على العلامات التجارية. وحقوق الملكية الفكرية والتزاما بتطبيق القوانين السارية ذات الصلة”.

وأشار، وفق “البيان”، إلى أن “الحملة تمت بناءً على الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لإحدى العلامات التجارية العالمية. على بعض محلات الذهب والإكسسوارات من قيامهم بتقليد المنتجات الخاصة بالشركة. ووضع علامتها التجارية والتدليس على المستهلكين. حيث قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم الحملة بحضور الوكيل القانوني للشركة وضبط البضائع المقلدة”.