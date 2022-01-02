رؤساء الدول يُهنئون قادة الإمارات بحلول العام الجديد 2022

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ببرقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.