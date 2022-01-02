أبوظبي.. الكشف عن “القائمة الخضراء” المُحَدَّثة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

‏حدثت حكومة أبوظبي “القائمة الخضراء” بأسماء الدول والمناطق والأقاليم للمسافرين القادمين إلى ‎أبوظبي، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

وشملت القائمة المحادثة هذه الدول:

أذربيجان

أرمينيا

إسبانيا

أستراليا

إسرائيل

ألبانيا

البحرين

الجزائر

البرازيل

المغرب

البرتغال

البوسنة والهرسك

التشيك

الدنمارك

السعودية

السويد

الصين

العراق

الفلبين

الكويت

ألمانيا

المجر

النرويج

النمسا

الولايات المتحدة

اليابان

اليمن

اليونان

إندونيسيا

أوزباكستان

أوكرانيا

إيران

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

بلجيكا

بلغاريا

بورما

بولندا

بيلاروسيا

تايلاند

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمانستان

تونس

جزر المالديف

جمهورية أيرلندا

جورجيا

رومانيا

سلطنة عمان

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

سوريا

سويسرا

سيشيل

صربيا

طاجيكستان

فرنسا

فنلندا

قبرص

قرغيزستان

كازاخستان

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوريا الجنوبية

لاتفيا

لاوس

لوكسمبورغ

ماليزيا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).