توقعات طقس الإمارات من الأحد إلى الخميس

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تتأثر الإمارات خلال الأسبوع الجاري بالمنخفض العلوي الممتد من الغرب ويتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب.

كما وتشهد الدولة بحسب “البيان”، استمرار تدفق السحب من البحر الأحمر على فترات.

ومن المتوقع أن تتحرك المنخفضات باتجاه الشرق يومي الأربعاء والخميس لتخف حدة الحالة.

ويكون الطقس يوم الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية. ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأما يومي الإثنين والثلاثاء، سيكون الطقس غائماً على معظم مناطق الدولة. يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع البرق والرعد.

وتقل كميات السحب يومي الأربعاء و الخميس، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً. مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية.

وأما البحر يتدرج من مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي. ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.