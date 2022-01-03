92% من مستخدمي طرق أبوظبي يستفيدون من التنبيهات العاجلة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد 92% من مستخدمي الطرق، استفادتهم من التنبيهات العاجلة. التي أطلقتها شرطة أبوظبي عبر تطبيقها الذكي، ومواقع التواصل الاجتماعي. كإجراء استباقي، لإشعار السائقين بالأحوال الطارئة، لحالة السير والمرور.

وأشارت إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، إلى التفاعل الواسع من جمهور المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي. مع استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخراً، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية. للوقوف على مدى استفادة فئات المجتمع، من “التنبيهات العاجلة”، لتنبيه الجمهور، بالحالات الطارئة على الطرق.

وذكرت، وفق “وام”، أن نتائج الاستطلاع الأخير كشف استفادة قطاع واسع من الجمهور. من “التنبيهات العاجلة” التي ترسلها شرطة أبوظبي بشكل فوري، وبعدة لغات. لتنبيه السائقين، بالحالات الطارئة، التي تستدعي الحيطة والحذر لدى مستخدمي الطرق. من خلال فريق عمل متأهب، على مدار الساعة، بهدف تعزيز السلامة على الطرق.