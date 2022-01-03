محمد بن زايد يوجه بعلاج طفل أفغاني مصاب بالسرطان بعد استغاثة عائلته

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعلاج الطفل الأفغاني محمد أمير داود الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ومصاب بمرض السرطان.

وبحسب “وام”، بعد استغاثة عائلة الطفل المقيم في مدينة الإمارات الإنسانية. وجه سموه بنقل الطفل محمد إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي العلاج. وتوفير كافة السبل والتسهيلات وإجراء ما يلزم حتى يتماثل للشفاء.

وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعلاج الطفل الأفغاني. أسمى قيم الأخوة الإنسانية والعطاء والتضامن على أرض الإمارات. وطن وعنوان الإنسانية واهتمام سموه بالإنسان وصون كرامته. دون النظر إلى لون أو دين أو عرق. ما يعكس مبادئ الإمارات النبيلة والراسخة التي تأسست عليها.