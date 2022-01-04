اختطاف السفينة الإماراتية “روابي” أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تعرضت سفينة الشحن “روابي”، التي تحمل علم دولة الإمارات للاختطاف يوم الأحد 2 يناير، الساعة 23:57، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وبحسب موقع صحيفة “عكاظ” قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي. أن سفينة الشحن “روابي” كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان. وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني. بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأضاف المالكي ، أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل (عربات الإسعافات، معدات طبية. أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية).

وبيّن العميد المالكي، أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً. لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية. والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وقال المالكي بأنه يجب على المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية. وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة. للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.