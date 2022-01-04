9 ملايين زيارة لمعرض إكسبو 2020 في ثلاثة أشهر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

لامس عدد زوار “إكسبو 2020 دبي” 9 ملايين، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من انعقاده. وبلغ 8,958,132 زيارة بعد انقضاء 95 يوماً.

ويحمل 50% من الزوار تذاكر موسمية وثلثهم من خارج الدولة. أغلبهم من الهند وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية.

ووصل 653 ألف زائر إلى الموقع عبر سيارات التاكسي، وأكثر من 1 مليون زائر عبر حافلات إكسبو. ودخل وخرج من إكسبو 2020 دبي ما يقرب من 3.4 مليون مستخدم مستقلين مترو دبي. وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية أكثر من 50 مليون زيارة، وفق “البيان”.