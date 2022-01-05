محمد بن راشد: خصصنا 100 مليون درهم لمشروع النوابغ العرب

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع عربي للبحث عن النوابغ العرب.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في 4يناير للإعلان عن مشاريع تغير واقعنا نحو الأفضل”.

وأضاف: “نعلن عن إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها..هدفنا تمكينهم لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة”.

وأردف سموه: “شكلنا لجنة من خيرة شبابنا لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد. يشرف عليهم محمد القرقاوي رئيس متحف المستقبل ومعه سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء. وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي وشما المزروعي وزيرة الشباب .. وخصصنا 100 مليون درهم لمشروع النوابغ العرب”.

وتابع: “سيتم الاهتمام بهؤلاء النوابغ وعلمياً وبحثياً وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم. وتطوير أفكارهم لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة .. نستهدف 1000 نابغة عربي خلال الخمس سنوات المقبلة”.

واختتم سموه: “استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين .. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة من دورهم هي في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل بإذن الله… وفقنا الله جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا”.