هيريتدج: الإمارات تتطلع إلى النجوم في 2022

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ذكرت مؤسسة “ذا هيريتدج فاونديشن”، البحثية المحافظة الأمريكية الشهيرة. أن الإمارات واحدة من دول العالم التي تتطلع إلى النجوم في 2022.

ونشرت “هيريتدج” على موقعها الشبكي تقريراً بعنوان: “التطلع إلى النجوم في 2022”. قالت فيه إن “الإمارات واحدة من الدول المتطلعة إلى المزيد من التجارب الفضائية. بعد أن قطعت خطوة مهمة في عام 2021 على صعيد تحقيق طموحها الفضائي. وهي وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ”.

وتطرق التقرير إلى “مسبار الأمل”، المهمة الفضائية التي أطلقتها الإمارات لاكتشاف المريخ، وفق صحيفة “البيان”. وذكر أن “المهمة سبقت في الوصول إلى مدار المريخ مهمتين أخريين وصلا إلى مدار الكوكب الأحمر خلال العام الماضي أيضاً. إحداهما أمريكية والأخرى صينية”.

وذكر التقرير أن “مسبار الأمل يعد بمثابة دليل دامغ على ظهور لاعبين جدد في ساحة التجارب الفضائية. حيث لم تعد هذه الساحة قاصرة على الدول الكبرى”.

واستعرض التقرير التجارب الفضائية لمختلف دول العالم في 2021. كما توقع أن تكتسب هذه التجارب زخماً في 2022.

وأضاف أن “السماوات كانت مزدحمة نوعاً ما في 2021. بسبب انضمام دول جديدة إلى السباق الفضائي”.

وتوقع التقرير أن تتواصل حالة الازدحام هذه في 2022. وأن تزداد كثافتها خلال الأعوام المقبلة، بحيث لا تقتصر المشاركة في السياق على الدول فحسب. بل ستنضم إليه الشركات الخاصة أيضاً.

واختتم بأن “هذه الأطراف اللاعبة الجديدة لن تكتفي بشراء الأقمار الصناعية كما كان الحال من قبل. بل ستصنّع أنظمة فضائية، وستخطط لمهام وستقدّم خدمات فضائية”.