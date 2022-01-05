الإمارات تسجل 2581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 397,766 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 772,189 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,170 حالة.

‌فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 796 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 748,511 حالة.