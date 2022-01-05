نمو كبير في قيمة تحويلات المقيمين للخارج خلال 3 أشهر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفعت قيمة التحويلات الشخصية للمقيمين في الإمارات إلى الخارج. لتبلغ 43.8 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي. بزيادة قدرها 9.2% أو ما يعادل 3.7 مليارات درهم. مقارنة بنحو 40.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2020.

وأوضح المصرف المركزي أن “هناك زيادة في التحويلات للخارج من خلال البنوك. بمقدار 5 مليارات درهم أو 29.2% لتبلغ 17.2 مليار درهم. بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1% لتصل إلى 26.6 مليار درهم”.

وذكر المركزي أن البلدان الخمسة الأولي من حيث التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث. هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين، بما يعادل 26% و12.3% على التوالي لأول بلدين. في حين بلغت النسبة للبلدان الثلاثة الأخيرة 6.6% لكل منهما من المجموع الكلي للتحويلات.