النيابة العامة: الدعوى الجزائية لا تقام على من لم يكمل الـ11 من عمره

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أوضحت النيابة العامة في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. أن الدعوى الجزائية لا تقام على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة، قد أتم الحادية عشر من عمره.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقاً للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشر من عمره”.

وأضافت: “تسري في شأن فقدان التمييز وصغر السن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح”.