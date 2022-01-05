عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية

بسام محمد - بحث سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي. خلال اتصال هاتفي مع معالي “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي. العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وسبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان، وفق “وام”، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجهود البلدين الصديقين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وبحثا تطورات جائحة فيروس كورونا، والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياتها. إضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ “عبد الله بن زايد”، عمق علاقات الصداقة بين البلدين. والحرص على تعميق الروابط الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية. وتعزيز وتنمية أطر التعاون في المجالات كافة. بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.