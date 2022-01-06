إصدار دليل الجرعات الداعمة للقاحات “كورونا” في الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية دليل الجرعات الداعمة للقاحات كورونا الذي يوصي جميع الأفراد المؤهلين بأخذ هذه الجرعة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي: “إنه وفقاً للدليل. وبالنسبة للمطعمين بالجرعتين من تطعيم ساينوفارم. يوصى للفئات أكثر عرضة لمخاطر المرض، مثل أصحاب الأمراض المزمنة. والأفراد من عمر 50 عاماً فما فوق. بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وباقي الفئات من عمر 16 عاماً فما فوق. ينصح بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، من نفس التطعيم أو تطعيم آخر”.

وأضافت: “بالنسبة للمطعمين بتطعيم “فايزر – بينوتك”، ينصح بأخذ الجرعة الداعمة لجميع الأفراد. من عمر 18 عاماً، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية من نفس التطعيم”.

وتابعت: “كما أنه بالنسبة للفئات المطعمين بتطعيم سبوتنيك V، يوصى بأخذ الجرعة الداعمة لجميع الأفراد. من عمر 18 عاماً، بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، من نفس التطعيم أو تطعيم آخر”.

وأكدت الغيثي، أن دولة الإمارات منذ بداية الجائحة، قدمت نموذجاً فريداً. في أسلوب التعامل المرن والمدروس، لإدارة هذه الأزمة الصحية العالمية.

وأوضحت: “أثبتت الدراسات، أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية و الداعمة. تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته. والوفيات، ولها دور فعال في إيقاف المتحورات من الظهور”.

وأوصت: “الأفراد المؤهلين، بتلقي الجرعات الداعمة، حماية لهم، لا سيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. نظراً لما يشكله تلقي الجرعات الداعمة. من دعم للجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات، ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع”.