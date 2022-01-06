بدءاً من الغد.. أول يوم جمعة دوام رسمي في تاريخ الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الغد الجمعة أول يوم دوام حكومي يوم الجمعة في تاريخ البلاد، وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد.

وبحسب “الخليج”، يباشر موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء “الشارقة”. عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

ويتضمن النظام الجديد أيام عمل من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة. والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

وستبدأ المساجد أيضاً اعتباراً من غد الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة. لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام. وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهمتابعة – نغم حسن

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الغد الجمعة أول يوم دوام حكومي يوم الجمعة في تاريخ البلاد، وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد.

و يباشر موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء “الشارقة”. عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

ويتضمن النظام الجديد أيام عمل من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة. والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

وستبدأ المساجد أيضاً اعتباراً من غد الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة. لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام. وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.