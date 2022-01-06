2.417 مليار درهم موازنة عجمان للعام الحالي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي” عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ “عمار بن حميد النعيمي” ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان. والتي تحث على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الحكومي من أجل بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر مستدام.

وأشار إلى أن راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز. ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان.

وأضاف أن “اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام توزعت على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة. بنسبة 39% من إجمالي النفقات. وذلك للاهتمام بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم و34% للشؤون الاقتصادية. وذلك لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال و19% للخدمات العامة و 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة”.

وتابع سموه: “تأتي الموازنة العامة بمشاريعها المجتمعية لتقدم نموذجاً فريداً تتجلى خلاله المبادئ الراسخة للقيادة. بأن سعادة الإنسان ستظل على الدوام ضمن أولويات منظومة العمل الحكومي. الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر يشارك ويبدع في بناء مستقبله”.