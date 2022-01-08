اجتماع للجنة المشتركة للتعاون العسكري بين الإمارات والأردن

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار مبارك علي عبد الله النيادي رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال الوفد اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة في مكتبة بالقيادة العامة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك في كافة المجالات العسكرية.

كما زار الوفد لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / التدخل السريع، واستمع إلى إيجاز عن دور اللواء ومجالات استخدامه، كما زار مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقام الوفد أيضاً بزيارة المركز الأردني للتصميم والتطوير واطلع على القدرات التصنيعية وخطوط الإنتاج للشركات الدفاعية التابعة للمركز.

وفي نهاية اجتماع اللجنة تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة للتعاون العسكري الإماراتي / الأردني.